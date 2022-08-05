Barış Gülay : Sapla Saman karışmış durumda!
Biri yurt dışı olmak üzere 4 Ödüllü Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya ile İstanbul'da günlük basılan Yeni Çağrı Gazetesine özel açıklamalarda bulundu
Biri yurt dışı olmak üzere 4 Ödüllü Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya ile İstanbul'da günlük basılan Yeni Çağrı Gazetesine özel açıklamalar yapan 3 Çocuklu biri yurt dışı 2 Ödüllü Rock şarkıcısı Barış Gülay , "Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sorusuna Yakışıp yakışmamasıyla ilgileniyorum. Sonuçta sağını solunu açmak için giyinenle tarzı olanlar fark ediliyor. Taşıyabilmek önemli".
Kaliteli bir restoranda yemek var, bir de ayaküstü fastfood
Gazeteci Sarıkaya'nın Şu anki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi? sorusuna "Kesinlikle bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi tüm birimler tarafından tamamlanamadan yeni teknolojilerle yeni geçişler sağlanıyor. Kısacası sapla saman karışmış durumda. Kaliteli bir restoranda yemek var, bir de ayaküstü fastfood" … diyen Gülay,Popçuların pandemide ara vermesiyle rap ön plana çıkmış gibi oldu ama pop demek, “popüler” demektir, kısaltmasıdır. Bu yüzden bir rap bir ara pop olur gibi oldu ama genel geçer “Pop”u ne yapsalar öldüremezler. Diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.
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