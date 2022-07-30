Barış Gülay: Pop şarkıları ne yapsalar öldüremezler!

Rock şarkıcısı Barış Gülay, müzik kalitesi açısından yeni teknoloji ile birlikte sapla samanın karıştığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Rock şarkıcısı Barış Gülay, magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya’ya verdiği demeçte, "Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılara yakışıp yakışmamasıyla ilgileniyorum. Sonuçta sağını solunu açmak için giyinenle tarzı olanlar fark ediliyor. Taşıyabilmek önemli" dedi.

Müzik kalitesini de değerlendiren Rock şarkıcısı Barış Gülay, "Kesinlikle bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi tüm birimler tarafından tamamlanamadan yeni teknolojilerle yeni geçişler sağlanıyor. Kısacası sapla saman karışmış durumda. Kaliteli bir restoranda yemek var, bir de ayaküstü fastfood" diye konuştu.

Gülay, popçuların pandemide ara vermesiyle rap şarkıların ön plana çıktığını belirterek, “Ama pop demek, popüler demektir, kısaltmasıdır. Bu yüzden bir rap bir ara pop olur gibi oldu ama genel geçer Popu ne yapsalar öldüremezler” ifadelerini kullandı.