Barbie Ken'i Bursa'da buldu!

Barbie akımına ünlü sanatçı Mehmet Çevik ile eşi Gizem Çevik te uydu. Özel bir prodüksiyon ile baştan aşağı Barbie’ye dönüşen Gizem Çevik’e eşlik eden Mehmet Çevik, saçını sarıya boyatıp Ken oldu.BURSA (İGFA) - Margot Robbie'nin Barbie'yi canlandırdığı yeni sinema filmi; tüm dünyada Barbie akımını yeniden başlattı.

Magazin dünyasının ünlü güzelleri Barbie akımına uyarken, bir hamle de sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik’ten geldi.

Sanatçı, Türkiye’nin ilk Barbie ile Ken’i olmak için eşi Gizem Çevik’le Barbie’nin oyuncak bebek kutusuna varana kadar çok özel bir prodüksiyon ile Bursa’daki lüks evinin bahçesinde objektif karşısına geçti. Gizem Çevik, “Barbie Ken’e sonunda Bursa’da kavuştu...” derken, Mehmet Çevik ise “Eşimle birlikte tamamen eğlenmek için böyle bir konsept hazırladık. Yoksa Ken Mehmet Çevik’in eline su bile dökemez...” şeklindeki sözleriyle iddialı konuştu.