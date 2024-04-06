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Barabar ve Demet Evgar'dan sahne şov

İş Sanat, Nisan ayına keyifli bir konserle merhaba dedi: Vokalde Taner Ölmez’in, bas gitarda Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu, dün akşam İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen “Hep Barabar” konserinde sahnesine Demet Evgar’ı konuk etti Barabar grubunda Taner Ölmez ve Serkan Keskin ile birlikte sahnede Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan ve Özcan Karakoç da yer aldı

MAGAZİN 06.04.2024, 16:43
Barabar ve Demet Evgar'dan sahne şov

İş Sanat, Nisan ayına keyifli bir konserle merhaba dedi: Vokalde Taner Ölmez’in, bas gitarda Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu, dün akşam İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen “Hep Barabar” konserinde sahnesine Demet Evgar’ı konuk etti. Barabar grubunda Taner Ölmez ve Serkan Keskin ile birlikte sahnede Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan ve Özcan Karakoç da yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Biletleri satışa çıkmasının ardından kısa sürede tükenen konserde Barabar, sevilen türküleri kendilerine özgü yorumlarla seslendirdi. Gençlerin kendilerinden dinlemeyi çok sevdiği “Feridem” ve “Kanadım Değdi Sevdaya” türküleriyle başlayan konserin sürpriz ismi Demet Evgar, “Yağmur Yağar” ve “Uçurtma” gibi parçalarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

“Lingo Lingo Şişeler”, “O Yar Gelir” ve “Aman Of” gibi pek çok parçaya izleyicilerin de eşlik ettiği iki saatlik konsere Ölmez, Evgar ve Keskin’in hem birbirleriyle hem de seyircilerle şakalaşmaları renk kattı.

İŞ SANAT’TA NİSAN PROGRAMI DOPDOLU

İş Sanat sahnesi Nisan ayında birbirinden renkli toplulukları ağırlamaya devam ediyor: Ünlü kemancı Gwendolyn Masin eşliğindeki Anima Musicae Oda Orkestrası konserinin, küçük tiyatro severleri müzikli bir yolculuğa çıkaracak “Pat Pat Patara” oyununun ve Parlayan Yıldızlar’da genç müzisyenlerin resitallerinin yer aldığı program, bu ay İş Kuleleri Salonu ile sınırlı kalmıyor: Keman virtüözü Aleksey Igudesman’ın İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven and More” konserine Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu ev sahipliği yapıyor.

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