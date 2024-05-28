Bakü Fashion Week’de 'Bağ' defilesi

Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Bakü Fashion Week’de Sonbahar/Kış 2025 kapsamında “BAĞ” adını verdiği, Mavi ve Bej’in, Bordo ile buluştuğu 2025 Kış koleksiyonunu muhteşem bir defile ile tanıttı.İZMİR (İGFA) - Bakü Fashion Week Sonbahar/Kış 2025 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi Bakü’de iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nın dünya moda dünyasına kazandırdığı en başarılı tasarımcı olan Emre Erdemoğlu 2025 Sonbahar/Kış Koleksiyonunda insan ilişkilerindeki “BAĞ”ın dramatik gücünün koleksiyonuna işledi.

Tüm detaylarda her sezon olduğu gibi military formları işleyen tasarımcı, hikayede güçlü anlatımıyla ve zengin renk seçimiyle lüks kavramını yeniden ele aldı.

Deri detayların ön planda olduğu koleksiyonda, kaşe kabanlar, aşırı büyük formda ceketler, yerlere kadar inen trençkotlar koleksiyonunun bütününde hakimiyetini korudu.

Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işleyen tasarımcı, bu sezon da iki insan arasındaki koşulsuz bağı farklı bir anlatım şekliyle siz moda severlere sunuyor.

Military formların sokak stiliyle birleştirildiği koleksiyonda, Oversize formda kabanlar, özel işlemeli kimonolar, yerlere kadar inen trençkotlar, yüksek bel pantalonlar, yüksek vatkalı military ceketler, jilet görünümlü temiz bitimler, defilede sıkça karşılaştığımız detaylar arasında yer alıyor.