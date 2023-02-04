Azerbaycanlı Bahti Baba, ünlü sanatçı Rafet El Roman ile yeni projede buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Şarkının çok özel olduğunu, klipinin de Bakü’de çekildiğini söyleyen Bahti Baba, bu güzel çalışmadan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bahti Baba; “Yıllardır Rafet abi ile sıkı bir dostluğumuz var, abi kardeş gibiyiz, aynı projede olmak ise tamamen farklı ve özel bir duygu. Yakın zamanda yine bir çalışmamız olacak, hazırlık yapıyoruz.”