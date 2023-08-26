Bade 'Göç Yolculuğu'na çıkarıyor

Eşsiz müzik tarzı ve Türkçe ile İngilizce’yi harmanladığı besteleriyle dünya listelerine giren Bade, yeni şarkısı “Göçebe” ile özgürlük hissini harekete geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Parçayı müzik eğitimini tamamlayarak kariyerine ilk adımı attığı Amerika ile doğup büyüdüğü Türkiye arasında geçirdiği dönemde New York’ta kaleme alan genç müzisyen, “Göçebe” ile geride bıraktığı şehirlere ve arkadaşlıklara atıfta bulunuyor. Ait olduğu yeri ve varoluş sebeplerini müziğiyle bulmaya çalışan sanatçı, “Göçebe”de geleceğin sunduğu sınırsız olasılıklardan ilham alıyor.

Son dönemin başarılı genç sanatçılarının kliplerine imza atan İsmail Sabotiç’in yönettiği, yarattığı renkli dünyalarla ilgi çeken Ada Gönden'in yaratıcı yönetmenliğini yaptığı klipte, Bade’nin Amerika ve Türkiye arasında süren yaşamının yansıması olan hayat yolculuğunda başına gelen olaylara ve geride bıraktıklarına eğlenceli ve renkli bir dünyada şahit oluyoruz. Görüntü yönetmenliğini Can Dolu’nun üstlendiği klibin çekimleri Tekirdağ’da 12 saatte tamamlandı.

Başarılı aranjör Berkin Laleli’nin düzenlediği, Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği “Göçebe”, Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlere sunuluyor.