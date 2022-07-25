Bade'den yeni tekli

Bade, nisan ayında yayınladığı ilk teklisi "Fragile"ın ardından; sözleri, bestesi ve düzenlemesini Kenan Doğulu ile birlikte üstlendiği "Hayır" adlı şarkısını da müzik dünyasıyla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu müzik alanındaki yeteneğini, Berklee Müzik Koleji’ndeki eğitimiyle tamamlayarak ilk albümünü Kenan Doğulu prodüktörlüğünde hazırlayan Bade, kısa sürede dünya listelerine giren “Fragile” isimli şarkısıyla yakaladığı başarıyı “Hayır” ile devam ettirmeyi hedefliyor. Sanatçının ikinci teklisi "Hayır", canlı çalınan perküsyonun yarattığı Latin ezgileri üzerine eklenen gitar riff'i ile zenginleşerek, doğu - batı sentezine yeni bir yorum getiriyor.

Bade’nin kendi hayat deneyiminden ve romantik ilişkilerinden yola çıkarak yazdığı, Kenan Doğulu’nun dokunuşuyla son halini alan “Hayır”; bitme noktasına gelen tüm insan ilişkilerine atıfta bulunuyor. Türkçe ve İngilizce sözlerle zenginleşen şarkı, bitme noktasına gelen ilişkilerin arada kalmışlığını sorguluyor. Prodüksiyonu Tolan Films tarafından gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini Melih Kun, görüntü yönetmenliğini Can Dolu üstleniyor. İstanbul Maltepe'deki farklı mekanlarda bir günde çekilen klipte styling Mert Yemenicioğlu, koreografi ise Ekin Bernay imzasını taşıyor.