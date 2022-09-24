Ayten Rasul’den yeni single ‘’akbabalar’’

Bugüne kadar, yaptığı birçok single çalışması ile milyonların kalbini kazanan ve fazlası ile adından söz ettirmeyi başaran güzel sanatçı Ayten Rasul, “Akbabalar’’ isimli single çalışmasını MGM Müzik etiketi ve Azad Üzüm prodüktörlüğünde müzikseverlerin beğenisine sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Kısa sürede ciddi izlenme sayılarına ulaşan ve müzikseverlerden tam not alarak sosyal medyada viral olmayı başaran Ayten Rasul’un ‘’Akbabalar’’şarkısının sözleri Hasan Pars’a, müziği ise yine Hasan Pars ve Esad Fidan’a ait.

Azerbaycanlı güzel sanatçı Ayten Rasul, yönetmeliğini Ferdi Çalışkan’ın yaptığı ve birçok profesyonel oyuncu ve dansçının boy gösterdiği klibinde, gerek styling, gerek güzelliği ve gerekse kareografi performansı ile izleyiciye görsel şölen sunuyor. Kısa sürede çok ciddi izlenme rakamlarına ulaşan klip aynı zamanda sosyal medya mecralarında paylaşım rekorları kırıyor.

Gerek kendi ülkesi Azerbaycan’da gerekse Türkiye’de birçok mekanın sahne anlamında beğenilen sanatçısı olan Ayten Rasul, halen aktif olarak sahne çalışmalarına devam ediyor.

Ayten Rasul, “Akbabalar şarkım için çok uğraştık, çok emek verdik. Prodüktörüm olan MGM Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Azad Üzüm, yıllardır desteğini benden esirgemedi. Harika bir ekiple çalıştım ve bu yüzden şarkının doğru yerlere gideceğinden asla şüphem yok. Müzik benim herşeyim, aldığım nefesim ve asla üretmekten vazgeçmeyeceğim’’ dedi.