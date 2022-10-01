Ayşenur İnam Türkiye'ye dönüyor

Yaşamını Almanya’da sürdüren güzel oyuncu Ayşenur İnam, yeni filmi için ülkesine dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı yapımcı Yalçın Çoban’ın çekimlerine başlayacağı sinema filminde oynaması için anlaştığı başarılı oyuncu Ayşenur İnam’a başlıyoruz çalışmalarına 'başla' dedi.

Başarılı oyuncu Ayşenur İnam “Tüm eğitimimi Almanya’da aldım ve o disiplinle yetiştim, erkek deyimiyle işimde emir eri gibiyim, işime önem verir üzerime düşeni oyuncu olarak yaparım, yapımcı ve yönetmenim benim komutanlarım gibi görür, işimde başarı için gereken neyse yaparım” dedi. Usta yapımcı Yalçın Çoban, Ayşenur İnam ile çalışmaktan memnunuz bu birlikte çekeceğimiz ikinci filmimiz kısa süre sonra karaborsa isimler arasına gireceğine eminim vurgusunu yaptı.