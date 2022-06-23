Ayşenur İnam'a 'gelecek vaad eden' ödül

Rol aldığı sinema ve dizi filmlerdeki performansıyla dikkatleri çeken güzel oyuncu Ayşenur İnam, 'Gelecek vaad eden oyuncu' ödülünün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yaşamını Almanya’da sürdüren güzel oyuncu Ayşenur İnam, bıkmadan ve yorulmadan çıktığı oyuncu olma yolundaki çabaları yüzünü güldürmeye başladı.

Rol aldığı sinema ve konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi filmlerdeki performansıyla ödül töreninde gelecek vaad eden oyuncu ödülünü aldı.

Canlandırdığı karakterlerde başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ayşenur İnam, “Benim için aldığım her ödül önemli çok sevdiğim ve emek verdiğim işle bir takdir kazanmış ve ödüllendirilmişim. Almanya değil kuzey kutbunda olsam emeğimin meyvesini almaya gelirdim” dedi.

İstanbul’a gelmişken yeni projeler içinde görüşmeler yaptığını ifade eden Ayşenur İnam, anlaştığı taktirde yapımcılığını Yalçın Çoban’ın, yönetmenliğini İbrahim Bülbül’ün yapacağı sürpriz bir proje ile ekranlara döneceğini kaydetti.