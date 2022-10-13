Ayşegül Erbil'in yeni koleksiyonları görücüye çıktı

2022-23 Sonbahar/Kış Ayşegül Erbil defilesi moda severlerle buluştu.Ali FİKRET / İSTANBUL (İGFA) - Ayşegül Erbil Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonu; Hanım kıyafetlerine yepyeni bir açıdan bakıyor ve en güzel parçalara güncel bir bakış açısı katarak sonbahar ve kış aylarında en çok giyilecek elbiseler arasında yerini almayı hedefliyor.

Beytepe adresindeki genel merkezinde düzenlenen defileyle tanıtılan Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonunda Ayşegül Erbil tarafından tasarlanan en çok konuşulacak kıyafetler yerini aldı.

Ayşegül Erbil Exclusive adresinde gerçekleştirilen üçüncü defilede Joker ajansa bağlı 9 model birbirinden güzel kıyafetleri sergilediler.

Siyah, Pembe, Kırmız, Turuncu, Mavi ve beyazın tonları; koleksiyonda zengin, abartısız bir palet oluşturuyor.

Ayşegül Erbil defile öncesi yaptığı açıklamada; 5. yılı kutladıkları bu gün 3. defileyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu ana özel bir koleksiyon çalışması ile joker ajans mankenleri podyumda giysilerimizi tanıtacaklar. Özel koleksiyon çalışmamızda çok katlı ve çok özel işçilikleri olan beş koleksiyonumuz var. Bunun dışında mağaza içerisinde 27 adet seçkin marka giysilerimiz var. Bunların dışında yurt dışından ithalatını gerçekleştirmiş olduğumuz, ürünleri gelen müşterilerimize tanıtacağız ve onlarla buluşturacağız” diye konuştu.