Ayşe Ayşen Bulut'un "Rengine Yolculuk" kitabına yoğun ilgi

Günümüzde renklerin insan psikolojisi ve duygusal durum üzerindeki etkilerine dair artan bir ilgi mevcut. Bu alanda kapsamlı bir çalışma sunan renk uzmanı Ayşe Ayşen Bulut'un "Rengine Yolculuk" adlı kitabının tanıtım, söyleşi ve imza günü etkinliği, 1924 REJANS'da gerçekleştirildi. Kitapseverler, renklerin gücünü keşfetmeye yönelik bu benzersiz esere büyük ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Ayşe Ayşen Bulut, okurları renklerin insan üzerindeki derin etkilerini keşfetmeye davet ediyor. Kitap, renk teorisi, renklerin tarihçesi ve günlük hayatta renklerin nasıl kullanılacağına dair pratik bilgiler sunuyor.

ANA RENKLERİN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Etkinlikte öne çıkan konulardan biri, ana renklerin (kırmızı, mavi ve sarı) insan ruh hali ve davranışları üzerindeki etkileriydi. Bulut, kırmızının enerji ve canlılığı, mavinin huzur ve sakinliği, sarının ise neşe ve iyimserliği temsil ettiğini anlattı. Bu renklerin, bireylerin duygusal durumlarını ve hatta karar verme süreçlerini nasıl etkileyebileceği üzerinde duruldu.

İMZA GÜNÜNDE KİTAPSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Ayşe Ayşen Bulut ile kitapseverler arasında interaktif bir diyalog yaşandı. Katılımcılar, kendi yaşamlarında renklerin rolü ve renk seçimlerinin arkasındaki psikoloji hakkında sorular sordu. Bulut, renklerin kişisel ifade ve içsel denge için kritik önemine değindi.

Etkinlik, kitabın detaylı bir şekilde incelenmesi, yazarın deneyimlerinin paylaşılması ve katılımcıların renklerle olan kişisel ilişkilerini derinlemesine sorgulamaları için benzersiz bir fırsat sundu. Ayşe Ayşen Bulut'un kitaplarını imzalama oturumu ile son bulan etkinlik, katılımcılara renklerin sihirli dünyasına yolculuk yapma imkanı tanıdı.

Bu özel etkinlik, renklerin gücünü ve insan yaşamındaki yerini daha iyi anlamak isteyen herkes için unutulmaz bir deneyim oldu. "Rengine Yolculuk", renklerle ilgili bilgi birikimini artırmak ve renklerin hayatımızdaki rolünü keşfetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi.