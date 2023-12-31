Ayla Çelik'in iddialarına İrem Derici'nin menajerinden açıklama

Ayla Çelik, İrem Derici’ye 2017’de sattığı ‘Bazı Aşklar Yarım Kalmalı’ şarkısının yeni versiyonunun kendinden izinsiz yayınlandığını iddia etmişti. İrem Derici’nin menajeri Özgür Aras konuya açıklık getirdi ve Çelik’in izin vermek için istediği ücreti sürekli arttırması yüzünden şarkıyı ve klibi yayınlamaktan vazgeçtiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İrem Derici 2017'de parasını ödeyerek Ayla Çelik'ten satın aldığı ve seslendirdiği 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' şarkısını akustik olarak yeniden kaydetti ve klibini çekti. Ancak Ayla Çelik'e bu yeni versiyonun izni için başvurulduğunda yayın günü yaklaştıkça istediği ücreti arttırdı ve yayından 12 saat önce söz-müzik için 200 bin TL. istediğini bildirdi. Kaldı ki bu ücret müzik piyasasında yeni şarkılar için bile yüksek bir miktar olarak görülmekte.

Bunun üzerine İrem Derici ve ekibi şarkıyı yayınlamaktan vazgeçip rafa kaldırdı.

Ayla Çelik dün yaptığı açıklamada, "Şarkıları bir daha düzenleyip yeni klipler çekiyorsun. Ve tekrar para kazanmaya devam etmek istiyorsun. Ama izin almıyorsun! Hiçbir bedel ödemiyorsun! Ödemek de istemiyorsun" diyerek İrem Derici'nin söz konusu şarkıyı izin almadan yayınladığı gibi bir imada bulunmuş ve bu ima üzerine bu iddiayı içeren haberler çıktı. Oysaki ortada izni alınmadan yayınlanmış bir şarkı yok!" ifadelerini kullandı.

İrem Derici’nin menajeri ve iletişim danışmanı Özgür Aras yaptığı açıklamada ise, İrem Derici’nin arkasında uzun yıllarını bu işe adamış bir ekip olduğunu belirterek, "Söz yazarı, besteci, aranjör, yönetmen, fotoğrafçı… Emek harcayan kimsenin hakkını yemek bizim ilkemizde yoktur. 2017 yılında çıkmış şarkının, 2023 yılında akustik albüm çatısında tekrar yorumlanması için yapım şirketimiz DMC, Ayla Çelik’in edisyon şirketi Floom ile anlaşıp el sıkıştı. Bu anlaşmaya göre telif hakları söz ve besteciye ait olacaktı. Ayla Çelik şarkının yayınlanmasından 12 saat önce telif haklarından vazgeçtiğini ve 200 bin TL istediğini bildirdi" dedi.

Özgür Aras, son dakikada böyle bir durum değişikliğiyle karşılaşıldığı için, şarkıyı yayınlamaktan vazgeçtiklerini ifade etti. "Hiçbir platformda yayınlamama kararı alıp karşı tarafa da bu bilgiyi verdik" diyen Aras, "İzinsiz yayınlama gibi ithamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Şarkının yeni versiyonunun da Ayla Çelik’in iddialarının aksine hiçbir platformda yayınlanmadığının altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.