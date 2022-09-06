Ayçam'ın starlık ruhunda

"Topuklu Sesleri” isimli şarkısı ve Voce Music etiketiyle Selçuk Sal Küçük ile Jesi Albayrak prodüktörlüğünde müzik severlerle buluşan güzel şarkıcı Ayçam, hedefine adımlarını hızlandırarak devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 7 single ardından tekli şarkısı “Topuklu Sesleri” ile özellikle sosyal medyada ilgi gören Ayçam, bu eserin kendisini özel bir yere oturtacağını savundu.

Söz ve müziği Samet Kurt’a ait olan “Topuklu Sesleri” isimli esere başarılı yönetmen İbrahim Bülbül tarafından Ayçam performansı ile Şile’de Aqua Beach’te klip çalışması yapıldı.

Müzik dünyasında bir yarış olmadığını savunan Ayçam, sadece zamanı gelen diğerlerinden daha popüler oluyor ifadesinde bulunurken, Sadece kendimle yarışıyorum, geriye kalanların ne yaptığı pek de umrumda değil, ben kendi yolumda ilerliyorum mümkün olduğunca da sektörden uzak yaşamaya çalışıyorum vurgusunu yaptı.

Şarkısıyla yaptığı hızlı çıkışın sebebini, “Star ruhlu birisiyim, bakımlı ve iddialı olmayı severim, müzikten önce de böyleydim şimdi de böyleyim böyle devam edeceğim" diyerek açıklayan Ayçam, "İnsanların dikkatini çekmeyi seviyorum insanların bana bakması hoşuma gidiyor ilgi manyağıyım diyebilirim, buda dikkatleri üzerime çekmemin en büyük sebebi” dedi.

https://youtu.be/eazKXj8gBjs