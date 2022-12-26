Ayçam'ın Kleopatra imajı...

“Topuklu Sesleri” isimli şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Ayçam, kıvrak zekâsıyla ve imaj çalışmalarıyla bu çıkışını hızlandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Alanya’da gerçekleştirilen özel bir gecede Hande Yener ve Işın Karaca ile sahne alan Ayçam, gecede Kleopatra imajı ile odak noktası olmayı başardı.

Erkekler arasında egemen bir kadın ve döneminde dünyanın en güçlü kadını Kleopatra, imajıyla sahne alan Ayçam, büründüğü imaj ile de sahneden mesaj verdi.

Sahnesini alkışlarla tamamlayan sevilen şarkıcı Ayçam “Bundan sonrada güçlü kadınlar ve cazibesini korumuş kadınların imajını sahnede kullanacağım, bu bana da sahnede güç verdi” dedi.