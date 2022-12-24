Ayça Özefe, “tek beni sev” dedi

Ayça Özefe, yeni şarkısı “tek beni sev” ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sony Music Türkiye etiketiyle 23 Aralık’ta yayınlanan şarkının sözü ve bestesi Ayça Özefe’ye, düzenlemesi ise Orçun Ayata’ya ait.

Aşkı ve sevgiyi farklı bir tonla ve asla hafife alınamayacak kadar değerli olduğunu hatırlattığı şarkısında Ayça Özefe, “Aşk, çok değerli. Herkese harcanabilen bir duygu olmamalı. Bundan yola çıkarak karşımdaki insana seslendim aslında. Her şeyin değerini kaybedince anlıyoruz ama bilmediğimiz, yaşamadığımız ve basitleştirdiğimiz duygular zaten değerli değilse bir anlam ifade etmiyor” diyor.

Şarkının sound’u ve sözleriyle dinleyicinin içine işleyecek bir çalışma olan “tek beni sev” ile Ayça Özefe hatırlatıyor; “İlişkilerde bazı insanların kendi doğruları o kadar keskin ki duruma başka açıdan baktığında dahi değişmeyen bir alışkanlıkla davranma içgüdüsü var. Bir yandan da o insanın doğrusunu kendi doğrusu gibi benimseyen bir taraf. İnsanın kendi kendini kandırması, karşındakine kanması ve daha kendini tanımaması da bir diğer konu olarak nakaratta işlendi.”

Dinleyiciyi ilk anda yakalayacak nitelikte olan şarkı, klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayına girdi.