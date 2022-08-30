GAİN’in çok izlenen orijinal yapımlarından komedi-aksiyon dizisi Ayak İşleri, 3. sezon için sete girdi.İSTANBUL (İGFA) - Politik doğruculuğa kafayı takmış Evren ile görev insanı duygusal maço Vedat, Ayak İşleri’nin 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri Çanakkale’de gerçekleştirilen yeni sezonda, ekranın en nevi şahsına münhasır ikilisine hayat veren Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’a yine sürpriz isimler konuk oyuncu olarak eşlik edecek.

Ayak İşleri’nin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu otururken, senaryosunu ise Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz birlikte kaleme alıyor.

YENİ SEZONDA SÜRPRİZ KONUK OYUNCULAR

İlk iki sezonunda Sarp Akkaya, Esra Ruşan, Sarp Apak, Uraz Kaygılaroğlu, Şebnem Sönmez, Defne Kayalar, Bülent Emin Yarar, Nur Fettahoğlu, Naz Çağla Irmak ve Bora Akkaş gibi sevilen isimleri ağırlayan dizinin yeni bölümlerinde yine başarılı konuk oyuncular seyirci karşısına çıkacak.