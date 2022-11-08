Avustralya'da avukat Aylin Austürk 'Çocukluk Aşkı' ile dikkatleri çekti

Aylin Austürk ve Mehmet Tan düet yorumuyla Erken Müzik çatısı altında müzikseverlerle buluşan “Çocukluk Aşkı” isimli eser yorumcusunu starlığa taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - İngilizce ve Türkçe olarak seslendirilen eserin İngilizce kısmını yazan ve seslendiren Aylin Austürk, bir anda önemli bir seven kitlesine kavuştu.

Avustralya’da avukatlık mesleğini sürdüren Aylin Austürk, böyle bir çıkış beklemediğini ifade ederek, bir anda eserin çalındığı birçok yerden sosyal medya üzerinden mesajlar gelmeye başladığını söyledi.

"Şarkının İngilizce bölümü Türkiye dışında birçok ülkede sevilmesine neden oldu" diyen Austürk, "Hiç tanımadığım bir mutluluk var tabii ki ama bu başarı tesadüf değil, avukatlık yaparken müzik çalışmalarımı bırakmadım. Aslında beni müziğe taşıyan Ebru Gündeş hayranlığım oldu, şöhret yolunda önemli adım attıysam bilmesede sebebi usta yorumcudur” diye konuştu.

Gördüğü ilgiden sonra vakit kaybetmeden yeni çalışması için kolları sıvayan Aylin Austürk, usta müzik adamı ve klip yönetmeni Serdar Erken ile yeni bomba proje olarak ifade ettikleri işlerine başladılar.

https://youtu.be/Vln24ffV4hg