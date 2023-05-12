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Avrupa Güzeli Dubai tatilinde
MAGAZİN 12.05.2023, 14:42
2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak Dubai tatiliyle yaz sezonunu açtı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü manken tatil için rotasını Dubai’ye çevirdi.
Aynı zamanda marka görüşmeleri yapan model, Türkiye'ye dönmeyip bir kaç gün tatil yapmak için seyahatini uzattı.
Duygu Çakmak Dubai'de yaz sezonunu açtı.
Güzel model güneşin ve denizin tanını çıkartırken bir birinden güzel tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
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