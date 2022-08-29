Atiye Hatay'ı coşturdu

Hataylı ünlü pop şarkıcısı Atiye, EXPO 2021 Hatay etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.HATAY (İGFA) - Dans şovları ve etkileyici sesi ile hemşehrilerine eğlenceli anlar yaşatan başarılı şarkıcı, Arsuz EXPO alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz parçalarını seslendirdi.

Hayranlarının tezahüratları ile sahneye çıkan Atiye, Türkçe ve Arapça seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerini adeta coşturdu.

Konser sırasında memleketinde konser vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Atiye, bu duyguyu yaşatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkarak harika performansından dolayı sanatçıyı tebrik eden CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ve Mehmet Güzelmansur, başarılı şarkıcı Atiye’ye çiçek hediye etti.