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Atatürk’ün sevdiği şarkılarla muhteşem konser

MAGAZİN 29.10.2023, 09:33
Atatürk’ün sevdiği şarkılarla muhteşem konser

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında özel bir konser verdi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ata'mıza Saygı konserinde 100 kişilik koro Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu ve Orkestrası, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ata'mıza Saygı” adlı konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Koro Şefi Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki 100 kişilik koro ve 30 kişiden oluşan orkestra, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Koro Şefi Çağdaş’ın Cumhuriyet’in 100. yılına özel bestelediği 100. Yıl Marşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın temsili olarak canlandırılması büyük beğeni topladı. Binlerce izleyici ellerindeki Türk bayrakları ile konserde seslendirilen eserlere eşlik ederken, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne aldığı programa katılanlar unutulmaz bir geceye tanıklık etti.

"Yaşasın Cumhuriyet, ilelebet yaşasın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Şef Ahmet Nuri Çağdaş,100 kişilik dev koro ve tüm müzisyenleri tebrik ederek, gecenin büyük bir emekle hazırlandığına şahitlik ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına kavuşmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, “Yaşasın Cumhuriyet, ilelebet yaşasın” diyen Başkan Zolan, “Biliyoruz ki bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşıyorsak bunun bedelini ödeyenler var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere silah arkadaşlarına, bu uğurda gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize, büyüklerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Amasız, fakatsız bayrağımıza, vatanımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Bu ülke hepimizin, bu şehir hepimizin” diye konuştu. Başkan Zolan daha sonra Koro Şefi Çağdaş’a Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti.

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