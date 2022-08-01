Aslı Hünel’den 'organik' gönderme

Ünlü sanatçı Aslı Hünel, geçen ay çıkardığı hareketli anonim türkü ‘Aynalı Körük’ün ardından bu hafta da yeni teklisi slov bir şarkı olan ‘Sen Unuttun’u DMC etiketiyle tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Birer ay arayla iki farklı sound’ta eseri dinleyicisinin beğenisine sunan Hünel ¨Yaptığım TV programdaki gelinlerin istediği ‘Aynalı Körük’ türküsünden sonra şimdi de bambaşka sound’lardan oluşan slov şarkımız ‘Sen Unuttun’u çıkardık. Bir ay arayla iki farklı sound denedik. İkisinin de gördüğü ilgiden çok memnunum¨ dedi.

BENİM TÜM DİNLEYİCİM ORGANİK

Sözü ve müziği Zeynep Dalgıç’a, aranjesi de Mert Aydın’a ait olan şarkının video klibini ise yönetmen Erkan Nas çekti. Fouad Sarkıs ve Melisa Erol imzalı kostümlerle objektiflerin karşısına geçen Aslı Hünel’in fotoğrafları ise Hakan Güngörmez imzasını taşıyor.

Daha çok yeni olmasına rağmen şarkının dinleyici tarafından yoğun ilgi görmesinden memnun olduğunu söyleyen Hünel ¨Hüzünlü biten bir aşk hikayesinin kalıntılarından oluşan sızının anlatıldığı slov şarkımızın ilk günden yaklaşık 250 bin organik dinleyiciden ‘tık’ alması bizleri mutlu etti. Çünkü ben öyle izlenme satın alması falan gibi işlere hiç girmedim, bilmem, ihtiyacım olmadığı ilk günden bu şarkıda da belli oldu zaten. Benim dinleyicimin hepsi organik¨ diye konuştu.