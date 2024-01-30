Son Dakika
Aslı Hünel'den her şehre bir şarkı
MAGAZİN 30.01.2024, 14:20
Aslı Hünel, sahne aldığı bayi toplantısında Türkiye’nin pek çok ilinden gelen davetlilere şehirlerinin adının geçtiği şarkıları söyleyerek değişik bir etkinliğe imza attı.
İSTANBUL (İGFA) - Redstone adlı gayrimenkul şirketi, firmanın farklı illerinden gelen temsilcileriyle Levent Sheraton Otel’de düzenlenen gecede bir araya geldi.
Aslı Hünel’in sahne aldığı gecede, sanatçı konukların geldikleri şehirlerin şarkı ve türkülerini söyleyip salondaki tüm davetlileri eğlendirmeyi başardı. Hünel, Bursa’nın Ufak Tefek Taşları şarkısından başlayıp Ankara'nın Bağları ve Antep’in Hamamları’na kadar yaklaşık 50 eseri orkestrası eşliğinde seslendirip herkese keyifli anlar yaşattı.
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