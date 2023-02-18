Aslı Hünel'den depremzedelere servis

Aslı Hünel, eşi Savaş Fatin ve Mert Aydın ile birlikte Gaziantep Islahiye’de depremzedelere yemek servisi yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tertibiyle afet bölgesine giden sanatçılar, AFAD çadırlarında depremzedelerle bir araya gelip yardım malzemelerini vererek sıcak yemek servisi yaptılar.

Hünel ¨Burada çadır kentler, hastaneler, aşevleri kuruluyor. Pek çok şey daha yapılmaya devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracağız. Yollar çöktüğü için yardım gitmeyen yerlere de ulaşılıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun¨ diye konuştu.

