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Aslı Hünel: "Bu programda kendimi keşfettim"

MAGAZİN 02.02.2024, 09:33
Aslı Hünel: "Bu programda kendimi keşfettim"

18 yaşındayken ilk albümünü çıkaran ve birçok başarılı projeye imza atan Aslı Hünel, şimdilerde Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelin Evi programını sunuyor.Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gelin evi programı çekimi için Bursa’ya gelen Aslı Hünel, Herkes Duysun ekibine özel açıklamalarda bulundu.

ŞARKICILIKTAN SUNUCULUĞA UZANAN KARİYER HİKAYESİ…

Sanat hayatına ses sanatçısı olarak başlayan ve bu kariyerine televizyon programcılığını da ekleyen Aslı Hünel, “Birçok albüm yaptım, video klipler çektim ve ödüller aldım. ‘Güneş doğmuyor’ isimli ilk albümüm 1 milyon 750 bin satmıştı. Benim için o zamanlar varsa yoksa şarkılarımdı. Bu sevdama ilerleyen zamanlarda televizyon programcılığı da eklendi. Zamanımın büyük bir bölümünü ‘Aslı Hünel’le Gelin Evi’ programına ayırdığım için zannediyorum ki televizyonculuk tarafım ağır basıyor. Kadın kuşağı programlarında en çok izlenen 3 programdan bir tanesi biziz. 3 yıl gibi kısa bir zamanda aranılan bir televizyon programcısı olmak, benim bu mesleğe 4 elle sarılmama sebep oluyor. İnsan seviyorum, insan ilişkileri benim için çok önemlidir. Kadınlar söz konusu olunca benim için çok daha özel oluyor. Genç kadınlarımızla sohbetler ediyoruz, evlerine konuk oluyoruz.  Bu programda kendimi keşfettim. Kadınlarla sohbet ettikçe, kalplerine girdikçe onların dertleri benim dertlerim olmaya başladı. Çok güldüğümüz anlar oluyor ama ağladığımız anlar da oluyor. Şu an 50 bin lira, altın kolyeler ve birçok hediye dağıtıyoruz ama bence onlara çok güzel anılarda bırakıyoruz. ‘Çocuklarımıza tatlı bir anı bıraktık.’ diyenler oluyor. Zevkli ve keyifli bir program oldu. Gelenek ve göreneklerimiz çok önemli, adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz. İşin içinde biraz mizah, biraz tartışma oluyor ama malum bir yarış var. 5 günde 50 bin lira kazanıyorlar, kolay değil. Ben özellikle çeyiz bölümüne önem veriyorum. Sofra sunumu ve misafirperverlik önemlidir. Bunlar unutulmaması gereken şeyler. Bursanın tarihi yerleri çok özel, turistik yerlerini ve güzelliklerini paylaşıyoruz. Nereye gidiyorsam, hangi şehirdeysem o şehrin güzelliklerini milyonlarla paylaşmış oluyoruz. Bursa’nın çok özel bir şehir olduğunu, sultanlara ev sahipliği yaptığını biliyorum ve Bursa bana çok iyi geliyor. Türkiyemizin taşı toprağı altın. İç turizme de katkı sağlasın istiyorum. Gerek sosyal medyada, gerek programımda gittiğim yerlerin güzelliklerini göstermeye çalışıyorum.” dedi.

ŞARKICILIKTAN SUNUCULUĞA UZANAN KARİYER HİKAYESİ…

Sanat hayatına ses sanatçısı olarak başlayan ve bu kariyerine televizyon programcılığını da ekleyen Aslı Hünel, “Birçok albüm yaptım, video klipler çektim ve ödüller aldım. ‘Güneş doğmuyor’ isimli ilk albümüm 1 milyon 750 bin satmıştı. Benim için o zamanlar varsa yoksa şarkılarımdı. Bu sevdama ilerleyen zamanlarda televizyon programcılığı da eklendi. Zamanımın büyük bir bölümünü ‘Aslı Hünel’le Gelin Evi’ programına ayırdığım için zannediyorum ki televizyonculuk tarafım ağır basıyor. Kadın kuşağı programlarında en çok izlenen 3 programdan bir tanesi biziz. 3 yıl gibi kısa bir zamanda aranılan bir televizyon programcısı olmak, benim bu mesleğe 4 elle sarılmama sebep oluyor. İnsan seviyorum, insan ilişkileri benim için çok önemlidir. Kadınlar söz konusu olunca benim için çok daha özel oluyor. Genç kadınlarımızla sohbetler ediyoruz, evlerine konuk oluyoruz.  Bu programda kendimi keşfettim. Kadınlarla sohbet ettikçe, kalplerine girdikçe onların dertleri benim dertlerim olmaya başladı. Çok güldüğümüz anlar oluyor ama ağladığımız anlar da oluyor. Şu an 50 bin lira, altın kolyeler ve birçok hediye dağıtıyoruz ama bence onlara çok güzel anılarda bırakıyoruz. ‘Çocuklarımıza tatlı bir anı bıraktık.’ diyenler oluyor. Zevkli ve keyifli bir program oldu. Gelenek ve göreneklerimiz çok önemli, adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz. İşin içinde biraz mizah, biraz tartışma oluyor ama malum bir yarış var. 5 günde 50 bin lira kazanıyorlar, kolay değil. Ben özellikle çeyiz bölümüne önem veriyorum. Sofra sunumu ve misafirperverlik önemlidir. Bunlar unutulmaması gereken şeyler. Bursanın tarihi yerleri çok özel, turistik yerlerini ve güzelliklerini paylaşıyoruz. Nereye gidiyorsam, hangi şehirdeysem o şehrin güzelliklerini milyonlarla paylaşmış oluyoruz. Bursa’nın çok özel bir şehir olduğunu, sultanlara ev sahipliği yaptığını biliyorum ve Bursa bana çok iyi geliyor. Türkiyemizin taşı toprağı altın. İç turizme de katkı sağlasın istiyorum. Gerek sosyal medyada, gerek programımda gittiğim yerlerin güzelliklerini göstermeye çalışıyorum.” dedi.

ASLI HÜNEL OYUNCU MU OLUYOR?

Bu hafta bir dizi teklifi geldiğini söyleyen Aslı Hünel, “Belki beni dizide de görebilirsiniz. Dizi olmaz ama belki sinema filmi olabilir.” dedi.

HÜNEL: ÇOCUK YAPAMADIM

Çocuk yapamadığı için bu konuda kendisini başarısız addeden Hünel şu ifadeleri kullandı:

“Bu da Allahtan diyelim. Nasip olmadı, hayır vardır. Başka kalplere dokunacaktım. Bir sürü çocuk okutmaya çalışıyorum. İstismara uğramış çocuklara annelik ve ablalık yapmaya çalışıyorum. Ülkem için barış, mutluluk diliyorum. Doğal afetlerden bizi rabbim korusun. Herkesin çok keyifli bir hayat sürdüğü bir Türkiye istiyorum. Genç kardeşlerimden tek ricam, elbette ki çeyiziniz olmalı ama en önemli çeyizimiz diplomamız ve kolumuza taktığımız altın bileziğimiz yani mesleğimiz olmalı. Okursak, çalışırsak geleceğimiz güzelleşir ve biz çok bilinçli, çok kaliteli evlatlar yetiştirmiş oluruz.”

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