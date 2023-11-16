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'Aşk acısı çekme' garantili şarkı!
MAGAZİN 16.11.2023, 10:36
Yeni neslin başarılı müzisyenleri Çağan Şengül ve Burak Bedirli 'Acın Ezberim' adlı yeni çalışmada buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Duygusal şarkıları ile yakından tanıdığımız Çağan Şengül’ün kaleminden dökülen sözleri Çağan ve Burak beraber seslendirirken dinleyiciye aşk acısı çekmeyi vadediyor.
Uzun süredir Çağan Şengül’ün prodüktörlüğünü yapan ve milyonlarca dinlenen birçok şarkısında imzası bulunan Burak Bedirli, yeni çalışmalarında prodüktörlüğünün yanı sıra kendine has sesiyle de Çağan Şengül’e eşlik ediyor.
Sözü ve müziği Çağan Şengül, düzenlemesi Burak Bedirli imzası taşıyan “Acın Ezberim” bugün Package Yapım etiketiyle yayınlandı.
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