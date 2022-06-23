Arzu Kaprol'dan enerjik yaz tasarımları

Heyecanla beklenen yaz modasının favori tasarımları Arzu Kaprol elbiseler, yaz aylarının son 3 senedir bize borçlu olduğu eşsiz enerjiyi gardıroplara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ultra mini elbiseler, transparan ve tiril tiril kumaşlar, plaj modasının romantik notaları Arzu Kaprol elbiselerde hayat buluyor. 2 yılın en güzel zamanlarını eşofmanla geçirdikten sonra yeniden modanın keyfini çıkartmak isteyenler için en güzel trendlerden biri transparan kumaşlar, yaz aylarının tatlı esintisiyle birleşiyor.

Büstiyer, askılı bluzlar veya şortlarla kombinlenen transparan kumaşlar alımlı bir keyif sunuyor. Süper mini etekli elbiseler ise sezon trendlerinin başında geliyor.

Farklı bağlama teknikleriyle kullanılan askılı elbiseler ise yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Sırt ve omuz detaylarında karşımıza çıkan ince askı kullanımları bronz tenlerin ışıltısıyla, benzersiz bir uyum sergiliyor.

Şehir hayatının tatlı koşturmacasıyla bütünleşen, düz kesim elbiseler ise toplantılardan, keyifli akşam yemeklerine kadar geniz bir yelpazade tüm ihtiyaçları tek parçada çözümlüyor.

Volanlı kollar, dökümlü etekler ise; benzersiz Arzu Kaprol desenleriyle hayat buluyor.