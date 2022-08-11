Armağan Çağlayan Hatay'da 'Anlatacaklarım Var' dedi

25 yıllık televizyonculuk serüvenin ardından son yıllarda yaptığı YouTube programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan tek kişilik gösterisi "Size Anlatacaklarım Var" ile EXPO 2021 Hatay sahnelerinde seyirciyle buluştu.HATAY (İGFA) - Yıllar içerisinde Türkiye’de yaşanan değişimleri, televizyonculuk kariyeri sırasında yaşadıklarını, ünlü isimlerle yaşadığı birbirinden ilginç anılarını ve YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikâyeleri seyirciyle buluşturan deneyimli yayıncı, kendisine has nüktedan tavırları ile EXPO ziyaretçilerine kahkaha dolu iki gece yaşattı.

Kendisine sahnede eşlik eden enstrümantal ekibi ile birbirinden güzel eserler de seslendiren Çağlayan; Seyfi Dursunoğlu, Kenan Işık gibi önemli isimler ile yaşadığı anıları ve bu isimlerden öğrendiklerini anlattığı anlarla da duygu yüklü dakikalara imza attı.