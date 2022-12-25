Arif Susam sevenleriyle Eskişehir'de buluştu
Arif Susam, unutulmayan şarkılarıyla Eskişehir’de sevenleriyle buluştuSedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Taverna müziğinin usta ismi sevilen sanatçı Arif Susam, Eskişehir’de Rinla Restaurant’ta sahne aldı.
Bugüne kadar 6 sinema filminde oynayan, çıkardığı albümleriyle satış rekorları kıran Taverna Müziğinin usta ismi Arif Susam, sevenlerine birbirinden güzel parçalarını söyledi. Eskişehir deki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Her ilde sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini belirten Arif Susam Rinla Restaurant’ta hayranlarıyla buluşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.
Arif Susam Eskişehirli hayranlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederken 31 Aralık yılbaşı akşamı İstanbul Yeşilköy’de Yalıer 2 sahnesinde sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini açıkladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Trabzonspor
|14
|26
|5. Adana Demirspor
|13
|24
|6. Konyaspor
|14
|24
|7. Kayserispor
|14
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|13
|13
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Pendikspor
|18
|30
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Manisa FK
|18
|28
|8. Bandırmaspor
|17
|28
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|17
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4