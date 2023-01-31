Arif Susam'dan Oylat çıkarması

Taverna Müziğinin sevilen sesi Arif Susam 2022 yılının yoğun tempolu konser stresini Bursa’nın İnegöl İlçesinde bulunan Oylat kaplıcalarında attı.Sedat CEYLAN/BİLECİK

Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlayan ve Bursa’daki tatil merkezlerinin başında yer alan Oylat Kaplıcaları ünlü isimler ağırlamaya devam ediyor. Eşi Perihan ve torunu küçük Arif Susam ile birlikte tatili için Oylat Kaplıcalarını tercih eden Arif Susam Oylat’a mevsimin ilk kar yağışının tadını çıkardı.

Tatili için Oylat Güven Oteli tercih eden Arif Susam Oylat’ın manzarasıyla, havasıyla, kaplıcasıyla doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Oylat Güven Otel’de geçtiğimiz gece bir konser veren Arif Susam birbirinden güzel parçalarını İnegöl’lü hayranları için söyledi.

Oylat’a kış ve yaz tatili için geldiğini söyleyen Arif Susam, işletme sahibi Fatih Gültekin içinde övgülerle bahsetti. Pazaryeri Gündem’e konuşan Ünlü Sanatçı Arif Susam, “ Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilimiz için Oylat Güven Otel’i seçtik. Oylat doğasıyla manzarasıyla yaz aylarında da kış aylarında da herkesin görmesi doğa harikası bir yer. Fatih Gültekin Kardeşimize misafirperverliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.