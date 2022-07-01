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Antalya Finike'de 'Oğuzhan Koç' coşkusu
MAGAZİN 01.07.2022, 09:18
Antalya'da 32. Finike Festivali 4. gününde Oğuzhan Koç'u ağırladı. Koç, romantik şarkılarıyla festivale damga vurdu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Finike ilçesinde 32’ncisi düzenlenen Finike Portakal Festivali kapsamında, Oğuzhan Koç sahne aldı.
DJ Ersin performansıyla başlayan 4. Gün etkinliğinde ‘İzmir Marşı’ Festival Alanında yankılanırken, ışık gösterileri ile muhteşem bir performans sergilendi.
Şarkılarıyla keyifli anlar yaşatan Oğuzhan Koç’la birlikte vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
Coşkulu geçen konserin sonunda Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi eşi Kadriye Geyikçi ile birlikte sanatçı Oğuzhan Koç’a Finike'ye özgü hediyeler takdim etti.
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