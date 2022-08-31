Antakya EXPO'da Murat Boz rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Antakya EXPO amfitiyatroda uzun yıllar unutulmayacak bir konser verdi.HATAY (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sevenleriyle buluşan başarılı şarkıcı, dillerden düşmeyen şarkılarını amfitiyatroyu dolduran binlerce Hataylı ile birlikte seslendirdi.

Sahne performansı ve enerjisiyle hafızalardan silinmeyecek bir konser veren Murat Boz, minik bir hayranının hayalini gerçekleştirdi. Aleyna isimli genç bir hayranının birlikte şarkı söyleme isteğini kırmayan Boz, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Medeniyetler şehri Hatay’da olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren Boz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehirlerimize selam olsun” diyerek herkesin bayramını kutladı.

Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş şarkıcıya çiçek hediye etti.

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Savaş, Murat Boz ve ekibine teşekkür etti.