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Ankaralılar konsere doyacak

MAGAZİN 17.07.2022, 09:36
Ankaralılar konsere doyacak

Başkenti sanatın ve kültürün başkenti yapmak için yaz-kış etkinlik programlarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri şimdi de ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile buluşturacak.

ANKARA (İGFA) - ABB, merkez ve ilçelerdeki açık ve kapalı alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarının ekim ayının sonuna kadar yer alacağı ücretsiz konserlerle vatandaşların aileleriyle kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini amaçlıyor. 22 Temmuz’da başlayacak yaz konserleri serisi kapsamında Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı Başkentte sevenleriyle bir araya gelecek.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

    Yaz boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile Başkentlileri buluşturmaya hazırlanıyor.

MUSA EROĞLU’NDAN CEM ADRİAN’A SELDA BAĞCAN’DAN ZARA’YA...

    Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı ve panayır havasında geçecek yaz konserleri, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

    Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz düzenlenecek yaz şenlikleri kapsamında konserler serisinin ilki 22 Temmuz 2022 Cuma günü Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Kent Orkestrasının konseriyle başlayacak.

     Başkentliler; 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Hüseyin Turan’ın, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen’in konseri ile müziğe doyacak.

BAŞKENTTE YAZ AKŞAMLARI MÜZİK DOLU GEÇECEK

    ABB, Başkentlilerin kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında bulunan açık ve kapalı alanlarda düzenleyeceği konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

   ‘Ankara Yaz Şenlikleri’ ve konser programları aynı zamanda ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafta içi ve hafta sonu Başkentlileri buluşturacağı konser takvimi ise şöyle:

-22 Temmuz 2022 Cuma saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı

-23 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (Hüseyin Turan): Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı

-23 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (Gökhan Türkmen): Altınpark

-26 Temmuz Salı saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Akyurt Salı Pazarı

-27 Temmuz Çarşamba saat 20.00: Panayır+Konser (Mehmet Demirtaş): Akyurt Salı Pazarı

-29 Temmuz Cuma saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (İbocan): Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser(Fatma Turgut): Gençlik Parkı

-5 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı)

-6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Ender Balkır): Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı)

-6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Sakiler): GaziPark

-12 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Beypazarı Atatürk Parkı

-13 Ağustos Cumartesi Panayır+Konser (Sevcan Orhan): Beypazarı Atatürk Parkı

-13 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Cem Adrian): Batıkent Vedat Dolakay Parkı

-19 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Ayaş Cumhuriyet Meydanı

-20 Ağustos Cumartesi: Panayır+ Konser (Veli Erdem Karakülah): Ayaş Cumhuriyet Meydanı

-20 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Musa Eroğlu): MoganPark

-26 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Güdül Fen Lisesi

-27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Gülşen Kutlu): Güdül Fen Lisesi

-27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Koray Avcı): Gazipark

-2 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Polatlı Çamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi DedeKorkut Mahalle Konağı önü

-3 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Kubat): Polatlı Çamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi DedeKorkut Mahalle Konağı önü

-3 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş): Altınpark

- 9 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Haymana Cimcime Meydanı

-10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Zara): Haymana Cimcime Meydanı

-10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fettahcan): Gençlik Parkı

-16 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

-17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Ankaralı Yasin): Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

-17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Selda Bağcan): Mamak 3. Bölge

-21 Eylül Çarşamba: Panayır+Konser (Madrigal): Anıtpark

-23 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kalecik Belediyesi Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil Mahallesi 1. Sokak üzeri

-24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Nurullah Akçayır): Kalecik Belediyesi Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil Mahallesi 1. Sokak üzeri

-24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fuat Saka): Batıkent Vedat Dolakay Parkı

-30 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi önü

-1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Derya Bedavacı): Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi önü

-1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Yaşar): Ümitköy Arcadium Otoparkı

-7 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Oğuz Aksaç): Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Hüseyin Kâğıt): Sincan Harikalar Diyarı

-14 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kahramankazan Salı Pazar Yeri

-15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Mustafa Özaraslan): Kahramankazan Salı Pazar Yeri

-15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser ( Grup Yüzyüzeyken Konuşuruz): Anıtpark

-21 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık Caddesi kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1)

-22 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Tuğba Yurt): Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık Caddesi kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1)

-22 Ekim Cumartesi: Panayır+Kent Orkestrası: Evren Pazar Yeri

-23 Ekim Pazar: Panayır+Konser (Nurdan İpek) Evren Pazar Yeri

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