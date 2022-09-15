Ankara'da miting gibi konser! Haluk Levent Polatlılıları coşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlılıları ünlü sanatçı Haluk Levent ile buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Polatlı’da Haluk Levent konseri düzenledi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açık hava konserinde, 7’den 70’e binlerce vatandaş zafer coşkusu yaşadı.

HALUK LEVENT: “BUGÜN BURADA OLUŞUMUN BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAMI VAR”

Konsere; Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da katıldı. Haluk Levent’i dinlemek isteyen Başkentliler, Cumhuriyet Meydanı’nı tamamen doldurdu. Görsel şölene dönüşen konsere Polatlılı vatandaşlar evlerinin balkonlarından da eşlik etti.

Sesi ve performansıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Haluk Levent, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Burası benim için çok önemli buraya 10 km ileride Sakarya Köyü dediğimiz o ırmağın geçtiği yerde 100 yıl kadar önce bir savaş vardı. Türkiye’de yaşayanlar Sakarya Meydan Muharebesi’ni Sakarya şehrinde zannediyor. Ben yıllar önce dayımdan dinlerken bunu orada öğrenmiştim. Benim rahmetli Diyap dedemin burada iki kardeşi biri Yunus, biri Ahmet Gani… Yunus’un mermi bacağına saplanıyor, 38 sene mermi ile yaşıyor ve gazi oluyor. Ahmet Gani ise burada maalesef şehit düşüyor. Bu topraklarda benim dedemin kardeşleri yatıyor. Onun için buranın benim için anlamı büyük. Polatlı’da bugün burada oluşumun benim için çok büyük bir anlamı var.”