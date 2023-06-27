Son Dakika
Anıl Alan'dan bir şarkı daha
MAGAZİN 27.06.2023, 11:45
Bir süre önce piyasaya çıkardığı ‘Çat Kapı’ isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ünlü sanatçı Anıl Alan, yaza damga vuracak ‘Nasılsın’ isimli yeni şarkısını yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla özellikle sosyal medyada ‘Tık’lanma rekorları kıran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan, 8 ay aradan sonra yeni şarkısını piyasaya sürdü. Mem Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan ‘Naılsın’şarkısının söz ve müziği Harfe Hakan Gülbiten’e ait. Şarkısına Ferdi Çalışkan’ın yönetmenliğini yaptığı film tadında bir klip çeken Anıl Alan, şarkısının sahilleri coşturacağını söylüyor. Alan’ın şarkısı sosyal medya da şimdiden rekora koşuyor.
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