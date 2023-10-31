Amerika'da 'Çılgın Sedat' rüzgârı

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 3-10 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde sevenleriyle buluşacak. İlk olarak 3 Kasım’da büyük açılışını gerçekleştirecek Ramiz Philadelphia'da sahne alacak olan Çılgın Sedat, bir sonraki gün ise New Jersey Divane'de hareketli şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.abdpost.com / ABD (İGFA) - Ünlü şarkıcıları Amerika'daki Türklerle buluşturan Voce Music LLC'nin ikinci sürprizi Kasım ayı içerisinde 3 konser verecek Çılgın Sedat olacak. Çılgın Sedat, 3-10 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne gelerek, dinleyenlere keyif dolu anlar yaşatacak.

Hareketli şarkılarıyla milyonları eğlendiren Çılgın Sedat, iş insanı Selçuk Sal Küçük'ün girişimiyle ABD'deki ilk şubesini açan Ramiz Philadelphia'da 3-10 Kasım tarihlerinde sahne alacak.

Bölgenin iddialı yerlerinden biri olma vizyonuyla geçtiğimiz ay kapılarını açan Ramiz Philadelphia, aynı zamanda 3 Kasım’da büyük açılışını da gerçekleştirecek.

NEW JERSEY DİVANE’DE EĞLENCE ŞÖLENİ

Öte yandan Çılgın Sedat, 4 Kasım’da da New Jersey'deki Divane’de olacak. Bölgenin en sevilen mekanlarından biri olan Divane, eğlencenin doruklarına çıkılacak gecede Çılgın Sedat ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatacak.

ÜNLÜ YAĞMURU DEVAM EDECEK

Türkiye'de çeşitli televizyon kanallarında yıllarca kamera önünde yer alan ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı deneyimli gazeteci Hüseyin Hatun'un destekleriyle birbirinden ünlü isimler, ABD'de Voce Music organizasyonlarıyla Ramiz Philadelphia ve New Jersey Divane'de sahne almaya devam edecek.