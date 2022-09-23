Amadeus'tan kapalı gişe açılış!

'Amadeus' oyunu yeni sezona kapalı gişe açılış yaptı. Prömiyere Dilan Deniz Çiçek'in nişanlısı Thor Saevarsson da yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus” oyununa yeni sezonuna ünlülerin katılımıyla merhaba dedi.

4. Sezona kapalı gişe başlayan “Amadeus” prömiyerine Dilan Deniz Çiçek’in nişanlısı Thor Saevarsson, Okan Bayülgen, Nurgül Yeşilçay, Nur Fettahoğlu, Tülin Özen, Fırat Çelik , Serkan Çayoğlu, Berk Atan gibi pek çok ünlü isim katıldı.



Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz’in (Constanze) başrolleri paylaştığı oyun kapalı gişe prömiyer yaptı.

Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla, 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.