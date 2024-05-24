Alya O Nerden Bilsin dedi

Alya'nın “O Nerden Bilsin" adlı single çalışmasının Akustik versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin parlayan yıldızı Alya'nın “O Nerden Bilsin" adlı single çalışmasının Akustik versiyonu FAM Music Company etiketiyle, Sony Music dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz, müzik ve düzenlemesi Sinan Akçıl’ a ait olan “O Nerden Bilsin ” şarkısı’nın akustik versiyonuna Sinan Akçıl’ da piyanosunun başında eşlik etti.