Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. ‘’En İyi Film’’ Ödülü’nü, Ziya Demirel’in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali filmi aldı. ‘’En İyi Yönetmen’’ Ela ile Hilmi ve Ali ile Ziya Demirel ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmiyle Ece Yüksel’ ve ‘Bana Karanlığını Anlat’ filmiyle Aslıhan Gürbüz paylaştı. ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü, ‘Çilingir Sofrası’ filmiyle Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’in oldu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 29’uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel’in yönettiği ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmindeki performansıyla Ece Yüksel ile ‘Bana Karanlığını Anlat’ filmiyle Aslıhan Gürbüz paylaştı. ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü'nü ‘Çilingir Sofrası’ndaki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen aldı.

‘’En İyi Film’’ Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ film ekibine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi. ‘’En İyi Yönetmen’’ Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’nin yönetmeni Ziya Demirel’e Jüri Başkanı Özcan Alper, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü’nü ‘Çilingir Sofrası’ filminin oyuncuları Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’e jüri üyesi Levent Özdilek, ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü ‘Bana Karanlığını Anlat’ filmindeki rolüyle Aslıhan Gürbüz ve ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmindeki performansıyla Ece Yüksel’e Nazan Kesal takdim etti.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sunuculuğunu Meltem Cumbul ile Yetkin Dikinciler’in yaptığı tören, Cahit Berkay Orkestrası’nın konseriyle başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Festival Onursal Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ‘’Adana’nın sinemaya katkısını, sinema denince akla Adana’nın geldiğini, bu bereketli topraklardan çok değerli sanatçılar yetiştiğini Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz. Adana sanatsever bir kent, çok sanatçı yetiştiren bir kent, gerçekten sinema endüstrisine olağanüstü katkı koyan ve bu katkıyı artırarak devam ettiren bir kent” dedi.

Festival Halkla Buluştu

Festivalin zengin içeriğine değinen Başkan Zeydan Karalar, “Emek ödülleri dağıttık, kaybettiğimiz sanatçılarımızı andık, bilgi ve duygu dolu söyleşiler yaptık, onur ödülleri gecesi düzenledik, köylerde, mahallelerde festivalimizi halkla buluşturduk, kimi yerde sanatçılarımızı halka götürdük, Seyhan Nehri üzerinde gondolda sinema keyfi yaşattık. Jürimize çok teşekkür ediyoruz. Titiz ve yoğun çalıştılar, büyük emek harcadılar. Yürütme kuruluna ve emek harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız her yıl bir öncekinden daha güzel bir festival yapmak” diye konuştu.

Sanatçılara Özel Teşekkür

Sanatçılara özel teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Altın Koza’nın marka olmasında, Adana’nın tanınmasında sanatçılarımızın çok katkısı var ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Ödül alan ve katılan sanatçılarımızı, sinema emekçilerini kutluyorum

Sanatçıları yönlendirmeye kalkmak doğru değildir. Sanatçı içinden çıktığı toplumun önderidir. Sanatçı zaten aykırı fikirli, özgür düşünceli olur. Ülkemizde sinema endüstrisi zorluklar yaşıyor ve bu durum çekilen film sayısını olumsuz etkiliyor. Daha özgür ortamlarda başvuru yapan film sayısının artacağını umuyorum. Biz dünyanın film festivalleriyle yarışmaya aday bir kentiz. Çünkü sinema deyince akla Adana, Adana deyince akla sinema gelir. Adana deyince akla bu kentin yetiştirdiği önemli sanatçılar gelir. Yaşasın sinema, yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar.” dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda verilen ödüller şöyle:

Kadir Beycioğlu anısına verilen Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)

Erden Kıral adına En İyi Yönetmen Ödülü: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Senaryo: Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu: Ece Yüksel ve Aslıhan Gürbüz (Ela ile Hilmi ve Ali ve Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Müzik: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)

En İyi Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan adına Ziya Demirel aldı. (Ela ile Hilmi ve Ali)

Ayhan Ergürsel adına verilen En İyi Kurgu Ödülü: Selda Taşkın, Henrique Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Ece Demirtürk (Kabahat)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Alihan Kaya (Mendirek)

Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu: Mina Demirtaş (Kabahat)

Umut Veren Genç Erkek: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası Yönetmen: ALİ KEMAL GÜVEN

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Yönetmen Cem Demirer- Mendirek

Adana İzleyici Ödülü: Yönetmen Çiğdem Sezgin - Suna

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En İyi Belgesel: Kızgın Topraklar (Yönetmen İsmail Bağcı)

En İyi Canlandırma Film: Supplant (Zeynep Yıldız)

En İyi Deneysel Film: Bi’Zahmet (Engin Ökmen)

En İyi Kurmaca Film: Meryem (Yönetmen Celal Yücel Tombul)

Şafak Stüdyoları Mansiyon Ödülü: Uçurtma (Yönetmen Ahmet Devrim Güren)

Özer Kızıltan Jüri Özel Ödülü: Salto Mortale (Yönetmen Nihat Vuran)

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Yönetmen Gülben Arıcı)

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film Ödülü: Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)

Jüri Özel Ödülü: Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Fettullah Çelik)

Mansiyon Ödülü: Bu Ben Değilim (Yönetmen: Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak)

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Gülben Arıcı)

(ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI)

Jüri Özel Ödülü: The Seine’s Tears Directors: Yanıs Belaid, Eliott Benard, Alıce Letailleur, Nicolas Mayeur, Étienne Moulın, Hadrien Pinot, Philippine Singer, Lisa Vicente