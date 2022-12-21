Alper Ergin'den 'Çember' single

2021 senesinde çıkarmış olduğu ‘Firar ‘albümü ile ilgileri üzerine toplayan sanatçı geçtiğimiz hafta yeni single çalışması ‘Çember’ ile sevenlerine tekrar merhaba dedi.İSTANBUL (İGFA) - Firar albümünde sevilen eser ‘Hasret ‘ile sevgiliye duyulan özlemi anlatmaya çalıştığını ifade eden sanatçı Alper Ergin, "Çember" ile ilgili duygularını dile getirdi.

"Bir müzisyen olarak şarkıyı okurken en çok hissettiğim his pandemi döneminin yaşamımıza getirdiği zorluklar oldu" diyen Ergin, "Stüdyo aşamalarında olsun provalarda olsun şarkıyı okurken melodilerin beni götürdüğü yer hep orası oldu’’ dedi.

25 senelik müzik geçmişiyle sürekli yeni projeler ile devamlılığını sürdüren Alper Ergin, önümüzdeki senenin şarkılarının da yolda olduğunu söyledi.

Bu arada Çember'in söz ve müziği Rüzgar Pehlivan’a ait olan şarkının aranjesi ise Burak Çetinkaya ‘a klibi ise Onur Ögden’e ait.