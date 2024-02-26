Alman sanatçı Uriel Salnaitis dolandırıldı

Alman sanatçı Uriel Salnaitis Türkiye'deki bir PR şirketi tarafından dolandırıldı. Salnaitis PR şirketleri ile anlaşanlara uyarılarda bulundu.MURAT TOPÇU/ ALMANYA (İGFA) - Almanya’nın ünlü sanatçısı Urilel Salnaitis, Türkiye’de çalıştığı bir PR firması tarafından dolandırıldığını açıkladı.

Uriel Salnaitis, Şahin Özer’ le müzik ve prodüksiyon islerinde beraber çalıştığını belirterek “Şahin Özer’e sormadan, onun haberi yokken bir hata yaptım. Türķiye’ de çalışan bir PR şirketi ile anlaşma yaptım , Şahin Özer’in bu anlaşmadan haberi olunca eyvah bu firma ile niye anlaştın ,bunlar dolandırıcı dedi. Ben ilk etapta 12 bin Euro bu PR şirketine gönderdim. Bu parayı da Almanya’daki hesabımdan Türkiye’ deki hesaba gönderdim. Bizim anlaşmamız tüm büyük gazetelerin magazin servislerinde, müzik kanallarında ve tüm radyolarda müziklerim çalacak ve kliplerim dönecekti. Ancak bu PR şirketi bu anlaşmanın hiç bir şartını yerine getirmedi, göstermelik yerel basında bir kaç tane haber çıktı. Ben bu işin bedeli toplamda 60 bin Euro para gönderdim, ama hiç bir hizmet alamadım. Bununla ilgili tüm belgeler mevcut, ayrıca sizin de bildiğiniz gibi ben Almanya’da yaşıyorum. Ancak beni çıkan bu haberlerde sanki Türkiye’de yaşıyormuşum gibi göstermişler. Bu bağlamda çok kızgınım. Almanya’da yaşadığımı ısrarla belirttiğim hallde ısrarla Türkiye’de yasayan bir sanatçı gibi gösterilmem doğru bir habercilik değildir.

2021 yılında da o zamanlar fiyatı 20 bindi. Sosyal Medya hesapları için Facebook ve Intagram'da Mavi Tik almak için 20 Bin TL ödediğim halde mavi tik bana almadılar ve en sonunda Şahin Özer bana Mavi Tiki aldı. Sonraki dönemde bu PR şirketi hakkında araştırmalar yaptım ve benim gibi mağdur olan 40 tane haklarında açılmış davaları olduğunu ve bu davaların mahkemelerinin sürdüğünü öğrendim.

Sonuç olarak ödediğim Toplamda 60 bin Euro’nun karşılığı olarak Tüm büyük basın ve magazin dergilerinde, radyolarda Tv Müzik kanallarında şarkılarım çalacaktı hiç bir şarta uymadılar

Türkiye de tabii ki güvenilir PR şirketleri olduğu gibi bunun gibi güvenilmez şirketler var, bu bağlamda çalışacağınız PR şirketlerinin güvenirliliğini çok iyi araştırın ve o şekilde anlaşın,benim gibi dolandırılmayın.

Bu olaylar sonucu depresyona girdim ve sinir krizleri geçirdim sağlığım bozuldu ve bağışıklığım çok düştü. Sizin de bildiğiniz gibi koronaya yakalandım ve virüs beynime doğru ilerlediği için doktorum sahneye çıkmamı yasakladı . Bu konu ile ilgili belgeler elimde isteyen herkesle de paylaşabilirim. Bu belgeler Türkiye’ deki avukatımda hazır, dava açmak için uygun ve doğru zamanı bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur .”