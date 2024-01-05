Alişan'ın kuzeninden ikinci single

İlk single çalışması 'Nasıl İstersen' ile profesyonel müzik hayatına merhaba diyen İrfan, ikinci single çalışması 'Evim Gibi'yi müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Alişan’ın kuzeni genç müzisyen İrfan’dan yeni tekli "Evim Gibi" Babil Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Evim Gibi’’ manasınbın oldukça derin hikayeli, yoğun ve duygulu bir parça olduğunu ifade eden İrfan, "Parça henüz çıkmadan yakın çevrem ve meslektaşlarımdan çok güzel geri dönüşler ve yorumlar aldım. 2024 yılının bu ilk günlerinde tüm geride bıraktıklarımıza, özlenenlere, anlatılamayan duygulara ve hepimizin ruhuna çok iyi geleceğine inanıyorum. Tüm dinleyenlere şimdiden sevgiler" değerlendirmesinde bulundu.

Video klibinde ünlü oyuncular Aytan Hatun ve Emre Keskin bulunurken Stüdyo Art’ta tamamlanan klibin yönetmeni Seyithan Kartal, görüntü yönetmeni ise Adil Sönmez üstlendi.