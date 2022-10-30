Alina Boz, 'Bandırma Füze Kulübü' ile izleyicileri etkiledi

Genç yaşta başladığı dizi kariyerinde hızla yükselen, birçok ödül kazanan yetenekli oyuncu Alina Boz, gerçek olaylardan uyarlanan “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”ndeki başrolüyle bu kez beyazperdeden izleyicileri etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - Dizi ve reklam sektörünün aranan ismi genç yetenek Alina Boz bu kez uzun metraj filmle hayranlarıyla buluştu.

Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, Deniz Can Aktaş’la başrolleri paylaştığı “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”yle ilgili olarak Alina Boz; “Hayal etmek başarmanın yarısıdır hele ki yanında sana inanan ve destekleyen insanlar varsa aşılamayacak engel yoktur, filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzlerini güldürecek bir hikaye” dedi.

Filmde, füze yapmak için yılmadan çalışan idealist gençlerden birini canlandıran sanatçıyı, ilk aşkın ilk kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak zorunda kalan Leyla karakterine hayat veren Boz'un kariyerinde de bu film özel bir anlam taşıyor.