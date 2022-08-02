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Aleyna Tilki şarkı seçiminde zorlandı
MAGAZİN 02.08.2022, 11:17
Artvin'de 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki yeni şarkı müjdesi verdi.ARTVİN (İGFA) - 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki, İki şarkı arasında kaldığını belirtti.
Tilki, “Birisi dans şarkısı diğeri derdo. Kendimde derdo olduğum için galiba derdoyu seçeceğim” açıklamasında bulundu.
Konser sonu sahneye çıkan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Aleyna Tilki’ye çiçek maket ev hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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