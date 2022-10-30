Aleyna Tilki'nin 'trend' rekoru

Aleyna Tilki uzun bir aradan sonra yayınlanan şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ ile 24 saatte YouTube’da 1 milyon izleme alırken YouTube Trendlerdeki Müzik Listesinde ilk 10’da yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Aleyna Tilki’nin şarkısı ‘Tanırım İntihar’ çıktığı an itibariyle tüm dijital müzik platformlarında ilk sıraya yerleşirken #AleynaTilki ve #Tanırımİntiharı hashtag’leriyle gün boyu twitter trendlerinde kalırken en çok konuşulan isim olarak bir kez daha kendi rekoruna imza atmış oldu!

Aleyna Tilki şarkısını ilk defa bu akşam Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Uğur Mumcu Meydanı’nda verdiği büyük konserinde hayranlarıyla birlikte söyledi.