Aleyna Tilki hakkında flaş iddiayı Onur Akay duyurdu

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin ses telleri ile ilgili bilgi aldığını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) -Onur Akay, Aleyna Tilki’nin ses teli felci olduğunu ve 6 ay gibi bir zaman diliminde bu rahatsızlığı tamamen geçmezse, tiroplasti ameliyatı olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde efsane sanatçı Diva Bülent Ersoy'un genç şarkıcı sevgili Aleyna Tilki’yi sahneye aldığını anımsatan Akay, "Ben Aleyna’yı başarılı bulurum ancak Bülent Hanım’ın yanında söylediği şarkıyı dinlediğimde, sesinde küçük nodüller ve ödem olduğunu duydum. Performansındaki kaymalar da ondan kaynaklı. Ayrıca Aleyna ses tellerinin yırtıldığını açıklamıştı. Bende ses telleri ile ilgili bilgi aldım. Rahatsızlığı ses teli yırtılmasından biraz daha ileri. Aleyna ses teli felci olmuş. 6 ay gibi bir zaman diliminde bu rahatsızlığı tamamen geçmezse tiroplasti ameliyatı olacak. Aleyna, maalesef ki sesini kullanmayı henüz tam bilmiyor. Yani yanlış şan tekniği kullanıyor. Arzu ederse bana ulaşsın onu bu konuda en değerli şan hocasına yönlendiririm. Bu böyle devam eder, üstüne üstlük bir de sigara içerse, tiroplasti ameliyatı olmak zorunda kalabilir. Eğer şan dersleri almadan sahnelere devam ederse, Allah korusun sesini bile kaybedebilir. Sevgili Aleyna, bu dönemde uyku düzenine dikkat et, nefes çalışmaları yap, buhar yap, bol su iç, gerekmedikçe konuşma ve kesinlikle sigara içme. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.