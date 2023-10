Aleyna Tilki gençleri coşturdu

Mersin Gençlik Festivali'nin finalinde sahne alan Aleyna Tilki ve Ceza, geceye damga vurdu. Aleyna Tilki, ‘O Sen Olsan Bari’, ‘Bu Nasıl Yaz’, ‘Dipsiz Kuyum’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Ayrı Gitme’ gibi sevilen parçalarını seslendirerek hem sesi hem sahne şovuyla gençlere keyifli bir akşam yaşattı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin ve kendini genç hisseden her yaştan Mersinli’nin eğlenebilmesi için geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl da 2.’sini organize ettiği ‘Mersin Gençlik Festivali’ dolu dolu bir programla sona erdi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen festivalin ilk günü kapsamında Köfn ve Zeynep Bastık en sevilen parçaları gençler için seslendirdi. Etkinliğin 2. gününde ise, gençlerin en sevdiği isimlerden Aleyna Tilki ve rap dünyasının gözde isimlerinden Ceza sahne aldı.

Etkinlik alanında kurulan Hado, Pubg, Slot Car, Yumruk Duvarı, Zıplayan Toplar, Masa Tenisi, Langırt ve Cosplay alanları ile gençler, konser öncesi hem eğlencenin hem de maceranın tadını birlikte çıkardı.

Gün boyu süren etkinliklerde konser öncesi sahne alan MC Halil Bal, DJ Emircan Saltabaş ve Yung Ouzo performansıyla gençleri coşturdu. Young Ouzo’nun ardından sahne alan Aleyna Tilki, ‘O Sen Olsan Bari’, ‘Bu Nasıl Yaz’, ‘Dipsiz Kuyum’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Ayrı Gitme’ gibi sevilen parçalarını seslendirerek hem sesi hem sahne şovuyla gençlere keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin finalinde sahne alan Ceza da, ‘Plaka Yerli’, ‘Rapstar’, ‘Ceza Sahası’, ‘Açık Ara Bul Kon’, ‘Denizci’, ‘Beatcoin’ gibi sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi.

Özdülger: “Aleyna Tilki ile bir arada olduğumuz için keyifli ve mutluyuz”

Gençlik Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki’ye çiçek takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Merhaba gençler hoş geldiniz. Her şey mükemmel değil mi? Harikasınız. Çünkü sevgili Aleyna Tilki ile bir aradayız. Hep birlikteyiz. Çok mutluyuz sizi bu güzel şehrimizde misafir ettiğimiz için bizler de ayrı keyifliyiz” şeklinde konuştu. Aleyna Tilki ise, “Bizi misafir ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun” dedi.

“Her şey sizlerin mutluluğu için”

Aleyna Tilki’den sonra sahne alan Rap dünyasının gözde isimlerinden Ceza’ya Başkan Vahap Seçer adına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında konuşan Özdülger, “Sevgili gençler, sizlere ve tabi ki sevgili Ceza’ya Başkanımız Vahap Seçer’in selam ve sevgilerini getirdim. Her şey sizin mutluluğunuz için. Gülen yüzünüz için. Bütün her şey, yaptığımız bu festival, böyle müthiş sanatçılarla bir araya gelmemiz.. Hepsini hak ediyorsunuz. Çünkü Başkanımız ve biz sizleri çok seviyoruz. Seneye, gelecek yıl daha da zenginleştirilmiş bir içerikle, harika, böyle müthiş müzisyenler, müthiş sanatçılarla burada olmak üzere 3. Gençlik Festivali’nde buluşalım hep birlikte” ifadelerini kulandı. Mersin’in kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Ceza da, “Şu anda dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum. Mersin’in yeri her zaman ayrı olmuştur bende. Sizlerle buluşmamızı sağlayan saygıdeğer Başkanımıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konser öncesi gençler etkinlik alanında yeni deneyimler yaşamanın tadını çıkardı

Etkinliğe katılan gençlerden Melodi Kızılgün, “Etkinliğe geçen seneye göre çok daha fazla eğlence içeriği konulmuş. Aynı zamanda çok fazla yiyecek içecek standı vardı. Konserler çok güzeldi. Geçen yıla kıyasla her şey iki katı daha büyük ve daha eğlenceliydi. Gençler çok güzel ve detaylı düşünülmüş” dedi. Üniversite okumak için şehre yeni gelen öğrencilerden Metehan Bozaslan, “Bence mükemmel. Cosplay yarışmaları çok güzeldi” diye konuştu. Yiğit Efe Karadoğan da, “Etkinliği çok güzel buldum. Futbolu, turnuvaları, yeni teknolojik şeyleri. Tam gençlere göre bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi. Çınar Çalışkan da, “Langırt, balon çok güzeldi. Ceza abiyi çok seviyoruz. Her yıl bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk kez böylesine büyük bir festivale katıldığını söyleyen Mustafa Mert, “Etkinlik çok güzeldi. Gençlere yönelik böyle etkinliklerin artması çok güzel bir şey. Bayağı hoşuma gitti. Ortam çok güzeldi. Biz Anamur’dan arkadaşlarımızla birlikte eğlenmek için geldik. Biz gençleri desteklediklerini görüyoruz. Mutluyuz” şeklinde konuştu. Eda Tüylü ise, “Hem çocuklar hem gençler için çok kapsamlı bir festival diyebiliriz. Ortam olarak her yaşa uygundu” dedi. Huriye Yaman da, “Adı Gençlik Festivali ama bizlerin de eğlenmeye hakkı var. Çok güzel. Mersin’e çok yakışıyor. Çok memnunuz. Çalışan bir Büyükşehir Belediyemiz var” diye konuştu.

Her yaştan Mersinliyi buluşturan festival, bu sene de rengarenk geçti

Etkinliğe ailecek katılan Alp Kutay Şahin, “Babamla birlikte oyunda kapıştık. Eğlencesi, ortamı güzeldi” derken anne Nuray Şahin ise, “Burada genç yaşlı her kesim var ve çok eğleniyor. Sosyal olarak hepimiz etkinlik sayesinde dışarıdaydık. Herkesin bulunduğu güvenilir bir ortam. Çocuklarımız çok mutlu oluyor. Muazzam bir şey. Oğlum babasıyla harika zaman geçirdi. Ben de çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Onner, “Çok sayıda etkinlik yapıldı. Hepsi eğlenceliydi. Gelen tüm sanatçılarımız gençlere hitap ediyordu. Başkanımız Vahap Seçer’e böyle bir festival düzenlediği için teşekkür ediyorum. İnsanların birlik ve beraberlik içinde eğlenmelerine vesile oldu” şeklinde konuştu.

Anamur’dan arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Şefikcan Narman, “Olumsuz hisseden insanlar böyle yerlerde mutlu oluyor diye düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler vardı. İnsanlara çok güzel seçenekler sundular. Başkanımız Vahap Seçer’i çok seviyorum. İyi ki var. Konserin ücretsiz olmasından dolayı çok memnun olduk. Ücretli olsaydı gelemezdik. Yediden yetmişe hepimiz birlikte beraber eğlenip, etkinlik yaptık” ifadelerine yer verdi.