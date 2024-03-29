Aleyna Tilki doğum gününü sahnede kutladı

Aleyna Tilki 24. yaşına sahnede girdi.ADANA (İGFA) - Kariyerinin ilk albümünün stüdyo çalışmalarını tamamlamak üzere olan Aleyna Tilki 24 yaşına sahnede girdi. Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı’nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki orkestrasının bir anda “İyi ki doğdun Aleyna” şarkısına başlamasıyla şaşırdı.

Onlara seyirci de katılınca Aleyna Tilki yeni yaşını müthiş bir koro ile kutlamış oldu. “Unutulmaz bir an benim için” deyip mumları üfledikten sonra konserine devam etti ve dansçılarıyla müthiş bir şova imza attı.