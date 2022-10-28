Aleyna Tilki'den iddialı şarkı

Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan dinlenme rekorları kıran, Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından 'Tanırım İntiharı' adlı Türkçe şarkısıyla sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - ‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkılarının ardından kariyerine yurt dışında çıkardığı şarkılarla 53 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını Dünya ‘ya duyurmaya başlayan, Amerikan müzik dergisi Billboard’a ilk röportaj veren Türk kadın şarkıcı olarak başarı grafiğini her geçen gün sürdüren Aleyna Tilki albüm öncesi iddialı single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Çıktığı günden itibaren hayli iddialı ve liste başı şarkılara imza atan Aleyna Tilki, stüdyo çalışmasını sürdürdüğü büyük kısmı rap drill ve alternatif rock olan Türkçe albümünün öncesinde yeni single'ı “Tanırım İntiharı” müzik severlerden tam not aldı.

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait olan düzenlemesinde Can Atayılmaz ve Ozan Çolakoğlu imzası bulunan şarkısı “Tanırım İntiharı” adlı şarkısına çektiği kliple gündeme damga vurdu.